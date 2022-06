My Hero Academia 355: un significativo team up tra mentore e allievo

Nell’arco finale di My Hero Academia l’autore Kohei Horikoshi ha deciso di trattare in maniera più o meno diretta questioni lasciate in sospeso e riguardanti anche Heroes secondari. Dopo Shoto contro Dabi, un’altra sfida sta mettendo a dura prova Endeavor e Hawks, che nel capitolo 355 ha accettato di collaborare con un suo allievo.

La momentanea assenza di Endeavor dal campo di battaglia, dopo il duro colpo subito da All For One, ha messo Hawks in una situazione mortale. Fortunatamente però il Pro Hero è stato salvato dal tempestivo intervento di Kyoka Jiro e Fumikage Tokoyami. Nonostante la preoccupazione iniziale per il loro coinvolgimento, Hawks ha chiesto direttamente a Tsukuyomi se potesse aiutarlo, di nuovo.

La risposta del giovane ovviamente è stata immediata e positiva. Un rapido scambio di battute che potrebbe riferirsi al periodo del tirocinio affrontato da Tokoyami proprio nell’agenzia del Numero Due. L’esperienza è stata differente da quanto immaginato dallo studente, che tra la rabbia e la frustrazione provate dopo aver scoperto di essere stato accettato solo perché Hawks voleva avere contatti con la classe 1-A, è diventato più forte perfezionando anche l’utilizzo del Dark Shadow.

I miglioramenti di Tsukuyomi non sono sfuggiti a Hawks, che continua a vedere grandi potenzialità nel ragazzo. Basti pensare a quando lo ha portato a fare un volo sopra la città, esperienza dalla quale ha avuto origine il Dark Fallen Angel. Il tema del passaggio di testimone tra una generazione all’altra di Heroes prende forma proprio nella relazione tra Tsukuyomi e Hawks, per quanto spesso vengano dimenticati, e Horikoshi li ha riuniti in una delle circostanze più importanti per il futuro della Hero Society.

Per concludere vi lasciamo alle ipotesi sul capitolo 356 di My Hero Academia.