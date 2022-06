My Hero Academia 355 spoiler completi e immagini: un ritorno incendiario

La battaglia dei Todoroki si è conclusa a favore dei protagonisti di My Hero Academia, che hanno potuto così festeggiare la loro prima vittoria contro un grande nemico, rinvigorendo il morale dell'alleanza della giustizia. Ma non basta di certo questo a terminare la guerra: All for One ha messo fuori gioco Endeavor e ha messo alle strette Hawks.

Soltanto l'intervento di Jiro e Tokoyami ha ribaltato la situazione, permettendo la distruzione della maschera di All for One. Ma ciò non basta, come mostrano gli spoiler di My Hero Academia 356 dato che All for One utilizza il proprio potere che crea degli spuntoni neri per riprendere i pezzi della maschera, dopo aver subito un altro attacco di Tokoyami, e contemporaneamente attaccare. Hawks viene ferito alle spalle, mentre il quirk che tratteneva dal suo interno All for One viene distrutto.

Tutto sembra volgersi nuovamente a favore del villain che si sta scatenando, ma Endeavor ritorna sul campo di battaglia con un destro fiammeggiante. In una continua lotta tra vecchio se stesso e quello attuale, Endeavor dà il massimo anche a costo di perdere il braccio destro, ma alla fine di My Hero Academia 356 assesta un colpo micidiale al super villain, concludendo il capitolo.