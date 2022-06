My Hero Academia 355 spoiler e immagini: una battaglia a suon di onde d'urto

Con così tanti villain sparsi per il Giappone, nessuno si può tirare indietro. Gli eroi professionisti da soli non possono farcela ed ecco così che entrano in gioco anche i protagonisti di My Hero Academia, i giovani studenti iscritti alla Yuei. La guerra contro i villain infatti richiede molto più supporto da parte di tutti.

Mentre Dabi è stato sconfitto, All for One si è ritrovato ad affrontare i due eroi più forti, coadiuvati da Tokoyami e Jirou. Proprio i due più giovani saranno pedine fondamentali come rivelato dagli spoiler di My Hero Academia 355 con immagini. Il capitolo si intitola "Extras" e vede Endeavor a terra, perdere molto sangue, mentre ripensa ai figli. Si ritorna poi in cielo dove Tokoyami e Jirou si preparano alla prossima mossa.

Ovviamente All for One non si fa scrupoli e si prepara a degli attacchi tentacolari che però i due giovani riescono ad evitare. Anche Hawks torna in gioco e si prepara per il prossimo colpo, ma All for One usa poi entrambe le mani per tenere da un lato sotto scacco l'eroe alato, dall'altra tenta di ferire Jirou e Tokoyami, e ci riesce: Jirou perde l'orecchio sinistro e viene ferita al braccio. Non per questo però si arrende e, in una tavola, lancia un attacco sonoro che tiene bloccato per pochi istanti il villain.

Quest'ultimo tenta di rispondere, ma le volontà dei quirk che vuole usare lo bloccano per un istante di troppo, abbastanza per permettere a Hawks di intervenire e colpire finalmente la maschera del villain, rompendola. A cosa porterà questa situazione? My Hero Academia sarà in pausa la prossima settimana.