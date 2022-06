My Hero Academia 355: un tocco geniale di Kohei Horikoshi che in pochi hanno notato

Dopo aver raggiunto l'Olimpo dei mangaka con il suo My Hero Academia, Kohei Horikoshi non si è adagiato sugli allori, ma anzi ha saputo rinnovare e migliorare il suo stile. Nel capitolo 355 del manga, dimostra quanto sia un autore bravo e geniale.

Con Endeavor al tappeto, caduto nel tranello di All For One, Hawks resta solo nella lotta contro il subdolo Simbolo della Pura. Due pedine insignificanti lo traggono in salvo in My Hero Academia 355: Fumikage Tokoyami, con Kyoka Jiro sulla sua groppa, accorre in soccorso del suo maestro per la seconda volta.

Tuttavia, il livello dei due studenti non è ancora tale da poter reggere il passo di All For One. Con uno dei suoi brutali Quirk, ferisce gravemente Jiro, che però per amore dei suoi compagni di classe continua a reggersi in piedi e lottare.

Con l'aumentare della frenesia di Jiro, che infine scatena tutta la potenza del suono in My Hero Academia, cambia anche il ritmo dell'autore. Come vedete dall'easter egg presente nel tweet in calce all'articolo, i panel dedicati a Jiro non vengono più divisi da una normale linea retta continua, ma da una linea che simula il battito cardiaco dell'eroina della Classe 1-A. Più le emozioni di Jiro crescono, più il battito è alto. Infine, vediamo che le stesse linee sono illustrate anche nella spada di Hawks, dettaglio che ci permette di intuire che l'attacco del Numero Due sia stato rafforzato dal Quirk della studentessa.

Questa geniale scelta di design, dimostra in primis quanto Horikoshi sia un mangaka ormai esperto, e in secondo quanto coraggiosa sia Jiro, la quale, nonostante sia ferita e intimorita dall'avversario, combatte senza sosta per il bene degli amici.