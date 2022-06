My Hero Academia 355: il valore della responsabilità e della volontà degli Heroes

Il confronto tra Heroes e Villains era inevitabile. L’atto finale di My Hero Academia è entrato nel vivo grazie alla spettacolare battaglia tra Shoto e Dabi, e ora è passato alla fase successiva. Nel capitolo 355, disponibile sul sito e sull’applicazione Manga Plus, lo scontro con All For One arriva ad un’importante svolta.

Il capitolo, intitolato “Extra”, si apre con un rapido aggiornamento su Endeavor. Il Pro Hero, dopo aver subito un pesante colpo da All For One ed essere precipitato a terra, è ancora vivo. Enji volge immediatamente i suoi pensieri ai figli e alle responsabilità che ha come Numero Uno. La scena si sposta poi sul combattimento tra Hawks e All For One. Hawks riesce a percepire che Endeavor è ancora vivo, e dopo un rapido scambio con Tsukuyomi, accetta la collaborazione con lui e Kyoka.

All For One parte subito all’attacco contro la giovane Hero, che riunita con Tsukuyomi accetta la strategia di indirizzare le sue onde sonore verso la maschera del Villain, suo unico punto debole. Nonostante i vari tentativi di avvicinarsi ad All For One, Hawks viene ferito in più punti, Kyoka perde l’orecchio sinistro. Per reagire la giovane Hero scatena l’Heartbeat Wall Legato, mossa che permette ad Hawks di sferrare un colpo devastante, col quale riesce a distruggere parte della maschera di All For One.