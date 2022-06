My Hero Academia 356: andare sempre avanti, la furia di Endeavor

Kohei Horikoshi, nella prima fase della guerra, si è principalmente concentrato nel mostrare tutti i campi di battaglia. I personaggi di My Hero Academia sono tutti uno contro l'altro in varie posizioni del Giappone e le battaglie sono ormai cominciate. La pratica fratelli Todoroki sembra ormai archiviata salvo sorprese.

C'è però un altro Todoroki che sta combattendo a chilometri da Ground Zero, ed è Enji Todoroki alias Endeavor. Torna a essere lui il protagonista di My Hero Academia 356 dopo l'attacco di All for One. Il super villain ha ricevuto il colpo di Jiro, poi quello di Hawks che gli ha frantumato in parte la maschera, ma non è ancora abbastanza. Tokoyami capisce che non c'è un attimo da perdere e che attacca All for One con Dark Shadow, distruggendo completamente il supporto vitale del villain.

Quest'ultimo è ancora bloccato dalla volontà dei quirk, ma gli basta poco per metterli a tacere con la sua forza e sfruttare il suo quirk che crea lance nere per ricostruirsi la maschera con i frammenti e per attaccare Tokoyami, che però viene difeso da Hawks. Ma all'ultimo istante, torna Endeavor con tutta la sua carica fiammeggiante.

In un continuo salto tra presente e pensieri, Endeavor affronta se stesso ma anche il super villain e, dopo aver perso il braccio destro, riesce comunque a creare un attacco di fuoco talmente forte da infliggere un duro colpo a All for One. Lo scontro di My Hero Academia non è ancora finito e anche l'eroe numero uno torna in gioco.