My Hero Academia 356: un'anima scottata dalla volontà di essere il migliore

La prima parte dell’atto finale di My Hero Academia si sta rivelando particolarmente importante per la famiglia Todoroki. L’intensa battaglia tra Shoto e Dabi ha infatti lasciato spazio allo scontro tra Endeavor, Hawks e All For One, dove l’antagonista sembra aver ottenuto vantaggio, per poi trovarsi contro due altri Heroes: Tsukuyomi e Kyoka.

Il capitolo 356, ora disponibile sul sito e sull’applicazione Manga Plus, si apre proprio con uno scambio tra i due giovani Heroes. Kyoka ha perso l’orecchio sinistro a causa dei potenti attacchi di All For One, ma Tsukuyomi riesce a distruggere l’intera maschera del Villain con un devastante Abyss Black Ephemeral Ragnarok.

Mentre subisce il colpo, All For One riflette sulla sua incapacità di deviare l’attacco e capisce che i Quirk rubati si stanno effettivamente ribellando. Agendo contro uno di loro scatena un’onda d’urto inaudita, e mentre Hawks si lancia verso gli studenti per proteggerli torna in scena Endeavor. Il Numero Uno dando nuovamente ascolto alle provocazioni di All For One, inizia a riflettere, e ai lettori viene presentato un discorso interiore tra lui e il suo vecchio io.

“Sei addirittura più debole di prima” così Enji parla ad Endeavor, sottolineando come tutto sia cambiato rispetto al passato. In poche tavole Horikoshi ci presenta tutte le sofferenze, la fatica, l’invidia e l’impegno provati dal Pro Hero per arrivare dove è ora, a rivestire il ruolo di Endeavor. “Non smettere di maledire la tua debolezza. Dopotutto è l’unica cosa per cui hai continuato a vivere”, forte di queste parole, e dopo essersi rialzato di fronte alla sua coscienza, Enji torna più potente che mai ad affrontare All For One.