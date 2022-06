My Hero Academia 356 data di uscita e teorie: colpo decisivo? Ma intanto c'è uno stop

La guerra è iniziata e non mancano colpi da una parte e dall'altra. Le due fazioni di My Hero Academia è da diversi capitoli che se le stanno dando di santa ragione su ogni campo di battaglia. Conclusa la battaglia di Shoto Todoroki, Kohei Horikoshi ha deciso di concentrarsi invece su All for One e su chi lo sta affrontando.

Proprio il super villain ha inferto un duro colpo a Endeavor, che si è lasciato trasportare dalle emozioni e dalle provocazioni di All for One ed è ora fuori combattimento, anche se all'apparenza solo temporaneamente. Nello scontro con il cattivo di My Hero Academia è stato sostituito da Tokoyami e Jiro che, con un attacco combinato, sono riusciti a distrarre All for One abbastanza da permettere a Hawks di distruggergli la maschera.

My Hero Academia 356 riprenderà da questo momento: difficile che Kohei Horikoshi lasci andare completamente il cliffhanger cambiando immediatamente scenario. Le prime pagine si concentreranno molto probabilmente sugli effetti di questo colpo che ha portato alla distruzione parziale della maschera, cosa che potrebbe incidere sulla possibilità di attaccare di All for One. Quest'ultimo però non si tirerà di certo indietro.

Resta da sondare ancora la situazione di Endeavor, che potrebbe tornare in battaglia e, a questo punto, si aprirebbero due scenari: da una parte Horikoshi potrebbe accelerare su questa fase e chiudere la partita con All for One almeno temporaneamente, con l'eroe fiammeggiante che torna in azione; dall'altra, potrebbe dare qualche capitolo di stacco dedicandosi a un altro combattimento (forse Himiko Toga VS Uraraka) per poi tornare più avanti a Gunga.

My Hero Academia 356 verrà pubblicato domenica 19 giugno alle 17:00 su MangaPlus.