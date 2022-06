My Hero Academia 356: il reale significato dietro il nome di Endeavor

Endeavor sta vivendo probabilmente uno dei momenti più complicati della sua vita. La diffamazione pubblica partita dal messaggio di Dabi, trasmessa in tutto il Giappone, le responsabilità legate al suo ruolo, e la fragilità emotiva scaturita dagli eventi più recenti, potrebbero minare uno dei personaggi più importanti di My Hero Academia.

In passato la famiglia Todoroki ha subito molti traumi, primo fra tutti la scomparsa del primogenito Toya, poi rivelatosi il Villain Dabi, di recente sconfitto da suo fratello minore Shoto. La volontà di voler essere il migliore Hero di tutti i tempi ha portato Endeavor ad intraprendere un percorso egoistico. Tuttavia, come viene ribadito nelle tavole conclusive del capitolo 356, l’unica cosa che abbia permesso ad Enji di andare avanti è dimostrare a sé stesso di non essere debole.

Ogni giorno, vedendo i successi altrui, Enji ha dovuto fare i conti con le proprie insicurezze e debolezze, cercando di contrastarle e dimostrare il suo reale valore come Pro Hero. Rivelazione che rendono il personaggio molto più profondo, e che allo stesso tempo donano senso al suo nome da Hero. Endeavor può essere tradotto con i sostantivi “sforzo” o “impresa”, e con i verbi “tentare di” o “provare a”, quasi come se Enji volesse continuare ad ottenere sempre di più, a motivare costantemente sé stesso.

Vi lasciamo infine al riassunto completo del capitolo 357 di My Hero Academia, e alla cover del volume 35.