My Hero Academia 356: un sofferto e fiammeggiante colpo di scena

L’eterna lotta tra Heroes e Villains si sta consumando nell’atto finale di My Hero Academia. Teatro di distruzione e scontri senza precedenti, come il confronto tra Shoto e Dabi, la guerra tra le due fazioni ha visto l’entrata in scena dei due migliori Pro Hero contro il male impersonificato: All For One, in che condizioni è il Villain ora?

Endeavor ha ceduto alle pesanti provocazioni di All For One, e agendo d’istinto senza rimanere fedele alla strategia e all’approccio concordato con Hawks, si è scagliato contro l’avversario, per rimanere ferito ed essere allontanato dalla battaglia. L’arrivo di Tsukuyomi e Kyoka è stato decisivo sia per il salvataggio di Hawks sia per concedere al Numero Uno il tempo necessario per rialzarsi e tornare in grande stile.

Tutte le pressioni e le angosce che pesano su Endeavor lo hanno portato a confrontarsi con la sua stessa coscienza, e a decidere di rialzarsi per l’ennesima volta e dimostrare a tutti di essersi guadagnato con impegno, sacrificio e dolore il titolo di Numero Uno. In una spettacolare tavola del capitolo 356 Horikoshi ci mostra infatti il ritorno di Enji proprio mentre All For One si sta scatenando contro Hawks e i due ragazzi. Ancora ferito dalle parole del Villain, Endeavor è ora deciso a mettere la parola fine allo scontro.