My Hero Academia 357 data di uscita e previsioni: ardono le fiamme della vittoria?

La vita di Endeavor è stata lunga ma povera di soddisfazioni. Anche se è riuscito a diventare il numero 2 degli eroi giapponesi di My Hero Academia, ha sempre dovuto subire una sconfitta schiacciante pensando al divario che c'era tra lui e All Might. Senza contare poi tutti i problemi creati in famiglia che ancora lo ghermiscono.

Queste dinamiche psicologiche di Endeavor sono state messe in chiaro da tempo in My Hero Academia e un altro tassello lo ha messo l'ultimo capitolo, il 356, pubblicato da poche ore su MangaPlus. L'eroe fiammeggiante, nonostante tutto, continua ad andare avanti e proprio con questa forza d'animo infuocata è riuscito a superare le gravi ferite inflitte da All for One per sferrare al cattivo un potente destro che lo ha rimesso in gioco.

My Hero Academia 357 rivedrà quindi Endeavor al fianco di Tokoyami e Hawks. Adesso bisogna finire il lavoro e mettere a tacere il super villain, che però difficilmente accetterà di farsi sottomettere. A questo punto è da dare per probabile un altro capitolo ricco d'azione che vedrà gli eroi rimasti mettersi ancora una volta in gioco contro il villain, che potrebbe subire un altro duro colpo in questo momento.

My Hero Academia 357 verrà pubblicato domenica 26 giugno alle ore 17:00 su MangaPlus.