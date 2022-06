My Hero Academia 357: la furia di Endeavor diventa a colori grazie a un fan

Costantemente alle prese con il peso delle azioni compiute in passato per dimostrare di essere il migliore, Endeavor ha intrapreso un percorso di redenzione. Nel capitolo 357 di My Hero Academia il Pro Hero ha dimostrato di voler fermare la minaccia più che concreta di All For One, facendo sfoggio di un attacco incredibilmente potente.

Consapevole della situazione e della pericolosità del Villain, ma anche della possibilità di attaccarlo e infliggergli ingenti danni, dopo i colpi inferiti allo stesso All For One da Hawks, Tsukuyomi e Kyoka, Enji torna sul campo di battaglia scatenando tutta la furia di un eroe ferito. La negatività dei pensieri, le responsabilità di essere il Numero Uno, la tragica situazione della sua famiglia, tutto questo si unisce e prende forma in un pugno infuocato, protagonista di una fantastica tavola, resa a colori dall’artista @wildfirematt.

L’appassionato ha condiviso sui social la colorazione che ha donato alla pagina firmata da Horikoshi, rendendo molto più vivo e spettacolare il momento vissuto da Enji. La tuta che a tratti sembra essere infuocata delle stesse fiamme che fuoriescono dal braccio destro, pronto a scagliare il colpo, il sangue sulla spalla e sul volto, l’occhio completamente bianco per sottolineare la rabbia di Enji, tutti dettagli che risaltano molto in questo splendido omaggio. Diteci cosa ne pensate nei commenti.

Per finire vi lasciamo agli spoiler del capitolo 358 di My Hero Academia.