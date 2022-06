My Hero Academia 357: la forza che nasce dalle ferite più profonde

Nella prima fase della battaglia tra Hawks, Endeavor e All For One l’attenzione era rivolta alle strategie per fronteggiare il Villain. Ora, dopo le provocazioni dell’antagonista e le azioni impulsive del Numero Uno, lo scontro è passato alla pura violenza, dettata dai tormenti interiori di Endeavor, centrali nel capitolo 357 di My Hero Academia.

Dal titolo “Eroe Ferito, la vera Fiamma divampa” il nuovo appuntamento col manga di Horikoshi si apre con All For One, il quale, essendo riuscito a proteggersi dagli attacchi degli eroi, riflette sulla possibilità di subire nuovamente una grande umiliazione come avvenuto contro All Might. Subito dopo, in una straordinaria tavola, Endeavor si prepara ad attaccare nuovamente, e mentre si lancia verso il Villain, Hawks sfoggia il suo Vanishing Jet Burn.

L’attacco ha investito in pieno l’obiettivo, che scaraventato a metri di distanza, viene raggiunto da Endeavor. Furioso, il Pro Hero si infiamma ad ogni frase pronunciata dal Villain, bruciandogli la mano che ha mietuto così tante vittime. Rispondendo alle ennesime provocazioni, Enji pensa a quanto abbia sbagliato nella sua vita, e a quanto sia importante agire per non lasciare il peso di quei peccati alle generazioni future.

Ammettendo di continuare ad odiare sé stesso, Endeavor usa il Prominence Burn per uccidere definitivamente All For One. In un primo momento sembra che il piano abbia avuto successo, ma in una rapida sequenza, dove appare anche la piccola Eri, assistiamo ad un inquietante trasformazione del Villain. Sul volto, totalmente carbonizzato, appaiono un occhio e un orecchio. Il capitolo si conclude con Midoriya, che avvicinandosi alla zona della battaglia, avverte una nuova minaccia.