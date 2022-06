My Hero Academia 357: avete notato quel riferimento a Superman?

Kohei Horikoshi è un grande appassionato di comics americani con protagonisti i supereroi, che siano Marvel o DC, e attorno a questo interesse ha costruito My Hero Academia, una delle serie più fortunate e seguite degli ultimi anni. Capita spesso quindi che ci siano riferimenti ad alcuni personaggi iconici della scena supereroistica americana.

L’ultimo parallelismo è apparso nel capitolo 357, precisamente durante lo scontro tra Endeavor e All For One. Tornato sul campo di battaglia dopo un confronto con sé stesso, il Pro Hero si è scagliato contro il Villain e quando quest’ultimo ha tentato di toccarlo con la mano destra, Enji ha sfruttato le sue fiamme in una maniera che ha ricordato i poteri di un certo Clark Kent.

Superman, apparso su Action Comics #1 del 1938, è una delle icone più importanti non solo per quanto riguarda i comics, ma anche della cultura pop in generale. Oltre al simbolo kryptoniano, e al suo costume rosso e blu, ciò che rende riconoscibile Superman sono anche i suoi incredibili poteri, tra cui si trova la capacità di emettere un raggio rovente dagli occhi.

Questo potere è stato perfettamente emulato da Endeavor nella tavola che potete trovare in calce, condivisa da @Valdezology sui social. Diteci cosa ne pensate di questo chiaro riferimento a Superman nei commenti. Per finire vi lasciamo alle ipotesi sul capitolo 358 di My Hero Academia.