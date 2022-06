My Hero Academia 357: la pericolosità di un eroe ferito

Per tenere a bada All for One a Gunga è stato necessario radunare lì alcuni degli eroi più forti. Per questo sono stati scelti in quel gruppo Endeavor e Hawks, rispettivamente l'eroe numero 1 e numero 2 del Giappone secondo le scorse classifiche di riconoscimento degli eroi di My Hero Academia. Proprio la forza di Endeavor è fondamentale.

Anche se non con la mente lucida, l'eroe infuocato è tornato per combattere dopo aver subito un duro colpo da All for One. My Hero Academia 357 segna però il ritorno definitivo di Endeavor che decide di affrontare di petto anche stavolta All for One e anche senza braccio, sostituito da un fascio di fuoco. In barba ai piani, Endeavor scaraventa il villain al suolo per tentare di distruggergli il campo di forza protettivo e per questo lancia vari attacchi.

Pensando al futuro, un futuro che doveva essere libero di peccati che invece dovevano cadere sulle sue spalle, Endeavor lancia poi un Prominence Burn nel cielo per incenerire All for One. Il villain sembra davvero vicino alla morte, ma quest'ultimo inizia a parlare del suo asso nella manica. Avendo un corpo ormai rimpiazzabile, ha deciso di sfruttare quello attuale per fare qualche esperimento e, usando forse il quirk di Eri, sul suo viso iniziano a crescere un occhio e un orecchio. Un finale in My Hero Academia 357 che lascia sbalorditi.