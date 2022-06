My Hero Academia 357, spoiler e prime immagini: l'ira dell'eroe delle fiamme

Pubblicato dal 2014, il manga di Kohei Horikoshi sta andando sempre meglio. Le vendite di My Hero Academia continuano a essere stabili e su ottimi numeri, segno di un profondo apprezzamento. Però la storia adesso si sta avvicinando al finale. Ciò vuol dire che ci saranno ancora pochi volumi a disposizione per gli eroi.

È cominciato da un po' l'arco finale di My Hero Academia che sta vedendo scontri in tutto il Giappone tra gli eroi e i cattivi. Da una parte a guidare tutti c'è Endeavor, l'eroe numero uno, dall'altra c'è il super malvagio All for One. Proprio i due capi delle fazioni si stanno affrontando da qualche capitolo, ma la loro sfida non si è conclusa.

Per questo i primi spoiler di My Hero Academia 357 che consistono in poche immagini mostra proprio loro due. Endeavor non si è di certo fermato al pugno potente dello scorso capitolo e decide di attaccare ancora, in una tavola nera dedicata soltanto a lui. Dopo, si intravede Shoto Todoroki adulto che segue il suo gruppo di amici della 1-A, tutti diventati eroi e anche loro adulti.

Nell'ultima pagina disponibile per ora di My Hero Academia 357 si vede Endeavor in volo che trascina All for One schiacciandolo nel terreno, ma il villain sembra alzare il braccio destro per fare qualcosa. Come continuerà il capitolo?