My Hero Academia 357 spoiler: il riassunto completo del capitolo

La mossa di Tokoyami ha permesso di assestare un colpo importante a All for One. Il villain di My Hero Academia adesso sembra essere messo con le spalle al muro, anche grazie al ritorno di Endaevor.

L'eroe di fuoco è tornato appena in tempo, scagliando un potente pugno di fiamme verso All for One. Gli spoiler di My Hero Academia 357 raccontano il seguito.

All for One si sta proteggendo dall'attacco di Endeavor generando un campo di forza, mentre l'eroe di fuoco è estremamente arrabbiato e sta concentrando tutto il suo fuoco nel braccio destro di fiamme che ha creato. Hawks lo sta aiutando a muoversi ancora più velocemente, così Endeavor usa il Vanishing Jet Burn e scaraventa All for One nel terreno, creando un enorme impatto. Endeavor sta ragionando durante la battaglia e non sta lanciando attacchi a caso, nonostante sia immensamente iracondo.

Kamui vede che All for One è lì a terra e afferra immediatamente gli altri eroi così da farli scappare. In quel momento, Endeavor sfrutta un altro attacco e trascina All for One per una lunga distanza, sempre tenendolo con la faccia a terra. All for One non riesce a muoversi bene senza maschera e cerca di toccare Endeavor con una mano per rubargli il quirk, ma quest'ultimo spara una fiammata per allontanargli la mano.

L'eroe di fuoco di My Hero Academia è convinto ancora più che mai di dover vincere questa battaglia così da creare un futuro, un futuro che deve essere varcato dalla nuova generazione, tra cui suo figlio e gli altri studenti della 1-A. Alla fine dell'attacco, Endeavor lancia un Prominence Burn che sembra aver ridotto in cenere All for One. Endeavor conferma che lui non ha nessuna rigenerazione e che il suo corpo non era resistente come quello di Shigaraki. Hawks però gli urla di allontanarsi. All for One riprende a parlare, chiedendo come mai gli eroi non abbiano pensato ad altri piani. Quel corpo è infatti rimpiazzabile e si vede Eri in una vignetta. Un occhio e un orecchio iniziano a crescere sul corpo bruciato di All for One.

Il finale di My Hero Academia 357 però si concentra su Deku con Yoichi, il primo utilizzatore del One for All, che sente qualcosa di strano e avvisa il protagonista. In quello stesso momento, si intravede qualcosa che arriva verso di lui.