My Hero Academia 357: il terrore che può instillare un grande Pro Hero

Tra scambi di colpi devastanti e provocazioni al limite della sopportazione, la battaglia tra Endeavor e All For One si è spostata sul piano mentale, sia del Pro Hero che del Villain. Nel capitolo 357 di My Hero Academia Horikoshi ha presentato ai lettori i pensieri e le preoccupazioni di entrambi i personaggi, soffermandosi su ricordi dolorosi.

Oltre all’approfondimento sul personaggio di Enji Todoroki, caratterizzato da debolezze, insicurezze e tanta forza di volontà, vero motore della sua carriera da Pro Hero, l’autore ha mostrato anche un lato vulnerabile dell’incarnazione del caos. All For One, consapevole della ribellione interiore dei Quirk rubati e dei pericolosi attacchi ricevuti finora, ripensa all’umiliazione subita durante lo scontro con All Might.

Una delle battaglie più intense e sofferte dell’intera storia, dove la straordinaria potenza dell’ex Simbolo di Pace ha brutalmente investito il Villain. Ora, nel presente, affrontando Endeavor, All For One ripensa al senso di pericolo e al dolore provati nello scontro con All Might. Un pensiero a cui viene dato poco spazio ma che risulta significativo in una doppia lettura.

In primo luogo definisce meglio quanto sia stata importante, e distruttiva, quella battaglia per All For One, e rappresenta una sorta di metafora per l’eredità del titolo di Numero Uno ottenuta da Endeavor. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.