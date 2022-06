My Hero Academia 358 data di uscita e teorie: il vero scopo di All for One

Endeavor e Hawks stanno sfidando All for One da diversi capitoli di My Hero Academia. Kohei Horikoshi, dopo Dabi, ha deciso di focalizzarsi sul padre e sul leader di tutti i villain, che ovviamente è uno dei personaggi più difficili da gestire per la fazione degli heroes. Soltanto grazie all'aiuto di Jiro e Tokoyami l'obiettivo è stato raggiunto.

O almeno così sembrava perché, dopo aver perso la sua maschera e aver dovuto affrontare l'ira fiammeggiante di Endeavor, All for One si sta riprendendo. Il suo corpo è martoriato dal Prominence Burn, ormai ridotto quasi in cenere, eppure sembra avere un importante asso nella manica: il quirk di Eri. Non si sa ancora come sia riuscito ad ottenerlo, se è stato possibile per lui estrarlo dai proiettili oppure abbia preso il tutto direttamente alla fonte. Sta di fatto che il suo corpo sta tornando a essere un vero corpo umano, con occhi e orecchie.

My Hero Academia 358 continuerà da questo cliffhanger che potrebbe davvero mettere a rischio la vita di tutti. Se All for One usa questo quirk, tornerà ad avere in parte i poteri che aveva prima. Forse il quirk ha effetto soltanto per un tempo limitato, prima che poi faccia fin troppo effetto e lo riporti a uno stato antecedente a quello del picco del suo potere. In ogni caso, adesso ha acquisito una sorta di fattore di rigenerazione che gli permetterà di mettere Endeavor e gli altri sotto scacco per un po'.

My Hero Academia 358 verrà pubblicato su MangaPlus domenica 3 luglio 2022.