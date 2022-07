My Hero Academia 358: un devastante arsenale esplosivo

Uno scontro dopo l'altro, My Hero Academia si sta facendo strada verso l'epilogo dell'Atto Finale. In attesa di scoprire il destino del Numero Uno, impegnato nella più difficile delle battaglie, è Katsuki Bakugo a prendere in mano lo show. Ecco il suo micidiale arsenale esplosivo fornito dalla sezione supporto.

My Hero Academia 358 torna a occuparsi dello scenario di guerra che vede gli Heroes impegnati nel fronteggiare la minaccia di Tomura Shigaraki. Nonostante i suoi Quirk siano stati cancellati dall'annullamento di Eraserhead e Monoma, il giovane re dei Villain sta sfruttando la sua mutazione genetica per fare piazza pulita dei suoi avversari.

Nella fortezza volante dello Yuei, nessuno riesce a resistere alla furia di Shigaraki, che da solo sta mettendo in serie difficoltà eroi del calibro di Mirko, Edgeshot, Best Jeanist, Suneater e Nejire Hado. A corto di opzioni, questi si affidano all'arsenale di Katsuki Bakugo.

Innervosito dalla situazione, e dalle parole dell'avversario, Kacchan sfodera l'aggiornamento al suo equipaggiamento, fornito dalla sezione di supporto. Lo Strafe Panzer Suppressive Heavy Mobile Unit, è una sorta di piccolo carro armato, dotato di artiglieria pesante, che prende forma sulle spalle del giovane eroe dello Yuei.

Con una terrificante salva di missili, sparati dai cannoni sulle sue spalle, Bakugo respinge le dita mutanti di Shigaraki, fornendo un'apertura verso il corpo principale. Il suo esplosivo gioco di squadra di My Hero Academia 358 gli permette infine di sferrare la sua mossa finale. Staremo a vedere con l'uscita di My Hero Academia 359 se questo impatto esplosivo sarà stato sufficiente per abbattere Tomura. Secondo voi, sarà bastato oppure Bakugo verrà salvato dall'intervento di Midoriya, il quale sta correndo contro il tempo?