My Hero Academia 358: un dinamitardo gioco di squadra

Abbandonata la battaglia tra Endeavor e All For One di My Hero Academia 357, il successivo capitolo dell’opera di Kohei Horikoshi svolta pagina portando in un altro campo di battaglia già esplorato in precedenza. La furia di Tomura Shigaraki minaccia gli Heroes!

Tornati in alto nel cielo, nella fortezza volante del Liceo Yuei, in My Hero Academia 358 riprende la battaglia contro Shigaraki, che sfrutta la sua evoluzione mutante per attaccare tutti gli eroi che hanno osato affrontarlo.

Suneater e Nejire Hado, ma anche gli eroi professionisti Best Jeanist, Mirko ed Edgeshot, sono sulla difensiva, attenti a schivare le mani distruttive del Villain. L’obiettivo, è evitare di farsi colpire per poi riuscire ad attaccare il corpo principale.

Le egoistiche parole di Shigaraki/All For One, che osannano la sua visione distorta, stancano Bakugo, che sfodera il suo arsenale esplosivo fornito dalla sezione supporto. In My Hero Academia 358 si fa carico del male con una mitragliata esplosiva, permettendo agli altri compagni di contrattaccare. Infine, Great Explosion Murder God Dynamight, il bizzarro nome da eroe di Kacchan, spinto dagli sforzi di tutti gli amici al suo fianco, lancia il suo colpo finale, l’Howitzer Impact Cluster Bomb. Basterà, questa “ultimate” per fermare Shigaraki, oppure bisogna attendere l’intervento di Deku?