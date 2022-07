My Hero Academia 358: una mitragliata esplosiva contro il male

Quello tra Deku e Shiragaki è un dualismo che verrà portato avanti fino alla fine di My Hero Academia. I due si sono ritrovati a ereditare due dei quirk più potenti di sempre, entrambi sono cresciuti con un maestro particolare ed entrambi ora hanno tra le mani il destino non solo del Giappone ma del mondo intero.

Per ora, il manga mette da parte la furia di Endeavor e il cliffhanger di All for One per riportare alla fortezza volante. My Hero Academia 358 si concentra infatti su Tomura Shigaraki che, nonostante i suoi quirk siano stati bloccati da Eraserhead e Monoma, riesce comunque a usare la sua crescita cellulare spropositata per attaccare e bloccare gli eroi nemici. Nejire, Mirko, Tamaki, Edgeshot e tutti gli altri attaccano e difendono per tentare di fare breccia, tutto questo mentre altri personaggi come Kaminari e Yaoyorozu stanno dando il massimo per tenere in piedi la base.

È in questa fase che inizia a brillare Katsuki Bakugo, l'esplosivo ragazzo della 1-A che capisce di non essere solo e che questo nemico va combattuto tutti insieme. Sfoderando un nuovo armamento opera del dipartimento di ricerca e sviluppo, crea un nuovo attacco che riesce a sfondare le difese di Shigaraki. Con il suo Howitzer Impact però parte la pagina finale del capitolo di My Hero Academia, lasciando con un altro cliffhanger. Riuscirà a ferire il nemico?