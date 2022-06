My Hero Academia 358 spoiler e immagini: un cambio di scena esplosivo

Ormai non c'è più modo di fermare il cataclisma che ha avvolto il Giappone, a meno di non fermare i villain che l'hanno scatenato. Il gruppo di All for One, sceso anch'egli in battaglia per recuperare una volta per tutte il One for All, sta combattendo con foga in ogni luogo, e gli ultimi capitoli di My Hero Academia l'hanno dimostrato.

Mentre Endeavor affronta All for One, con un cliffhanger nella fine dello scorso capitolo, gli spoiler di My Hero Academia 358 rivelano un completo cambio di scena, facendo tornare il lettore alla fortezza volante dove è bloccato Tomura Shigaraki. Shigaraki che non sta affrontando Deku, trasportato via da Toga, ma un gruppo di eroi giovani e professionisti. Ci sono Nejire Hado, che riesce a evitare uno degli attacchi del villain, ma anche Tamaki Amajiki, Mirko ed Edgeshot che fanno attenzione a ogni singola mossa nemica.

Nelle immagini di My Hero Academia 358 disponibili in basso però si nota come metà capitolo sia dedicata a Katsuki Bakugo, l'esplosivo giovane eroe della 1-A che ha sfoderato un armamento inedito. La sua esplosività è tale da iniziare a creare deflagrazioni tutte intorno a lui, continuando a sparare con quest'arma, e si intravede il suo sorriso soddisfatto. Sarà riuscito a infliggere danni a Shigaraki?

Non lo si saprà subito dato che My Hero Academia sarà in pausa la prossima settimana.