My Hero Academia 359 data di uscita e spoiler: un impatto esplosivo

La guerra tra eroi e villain si sta giostrando su più fronti. Il piano di separazione dei criminali preparato da All Might e gli altri protagonisti di My Hero Academia ha funzionato quasi perfettamente, e ora tocca a ogni campo di battaglia dire la sua. Uno di questi sembra aver già dato un esito importante, con la strana sconfitta di Dabi.

Un altro campo di battaglia, quello di All for One contro Endeavor e altri eroi, è stato ulteriormente evoluto con un cliffhanger ancora da sviluppare. Nell'ultimo capitolo di My Hero Academia però Kohei Horikoshi ha voluto cambiare all'improvviso lo scenario, concentrandosi su Tomura Shigaraki. Il villain distruttivo sta affrontando senza troppi patemi gli eroi nella prigione volante, nonostante i quirk bloccati. Bakugo però è deciso a farsi strada e così ha usato la sua nuova mossa.

My Hero Academia 359 potrebbe iniziare con questo impatto devastante. Bakugo è sicuramente migliorato rispetto agli albori e potrebbe infliggere qualche danno non da poco al nemico. Non è detto però che tutto il capitolo si focalizzerà su di loro, dato che c'è anche un cliffhanger con Izuku Midoriya da risolvere, e una transizione a metà capitolo tra le due scene potrebbe essere il momento giusto per ridare spazio al protagonista.

Purtroppo il manga sarà in pausa per una settimana, quindi My Hero Academia 359 verrà pubblicato domenica 18 luglio alle ore 17:00 su MangaPlus.