My Hero Academia 359: la più grande ferita di un giovane Hero

La guerra tra Heroes e Villains che ha dato inizio all’atto finale di My Hero Academia si sta già sviluppando in una serie di scontri senza esclusioni di colpi, e dopo la caduta, e il ritorno, del Pro Hero Numero Uno Endeavor, un altro Hero dalle attitudini esplosive sembra aver riportato delle ferite estremamente gravi.

Dopo il sipario dedicato al violento e imprevedibile scontro tra All For One ed Endeavor, Hawks, Tsukuyomi e Kyoka, l’attenzione è stata rivolta alla battaglia tra i giovani Heroes della classe 1-A, accompagnati da alcuni Pro Heroes, e l’inarrestabile Tomura Shigaraki. Combattuto sulla struttura fluttuante che temporaneamente rappresenta la base della U.A., lo scontro si è rivelato incredibilmente pericoloso e violento.

La potenza raggiunta da Shigaraki, ormai paragonabile ad un vero e proprio mostro, sta mettendo in difficoltà tutti gli Heroes, in particolar modo Katsuki Bakugo, che in un disperato tentativo di infliggere danni al Villain si lancia contro di lui. Il colpo riesce a superare le difese di Shigaraki, ma a caro prezzo. La collisione aerea tra i due ha infatti comportato serie ferite a Bakugo, che in quel breve lasso di tempo ha assorbito moltissimi danni dal Quirk Degenerazione di Shigaraki.

Come potete vedere dalle tavole del capitolo 359 riportate nel post in calce, Bakugo è finito in ginocchio, stremato dalla fatica della battaglia, e con ingenti quantità di sangue e graffi sulla parte destra del volto, e sul braccio destro.