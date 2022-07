My Hero Academia 359 spoiler e immagini: cover, pagina a colori e un capitolo intenso

Il cliffhanger di All for One è stato completamente messo da parte da Kohei Horikoshi, con l'autore che ha deciso di concentrarsi su uno scenario completamente diverso. Infatti, mentre Deku è ancora lontano, in My Hero Academia si combatte nel campo di battaglia volante preparato appositamente per Tomura Shigaraki.

L'arsenale di Bakugo è migliorato e ha portato il giovane eroe a un attacco esplosivo diretto. Ma, come raccontano gli spoiler di My Hero Academia 359, le cose non stanno andando per il meglio. Dopo una copertina e una pagina a colori per festeggiare l'ottavo anniversario del manga, si intravedono alcune persone che stanno girando un documentario, riprendendo tutto.

Poi si torna sulla scena con l'impatto dell'Howitzer Impact Cluster che è arrivato anche oltre la barriera. Aizawa si assicura che Monoma abbia ancora gli occhi aperti. Bakugo è riuscito a non fare troppi danni ma la sua maschera è stata strappata, l'occhio destro è ferito e tutto il lato destro del volto è stato colpito. Anche il braccio destro sembra essere completamente rotto. Shigaraki non ha subito troppi danni. Jeanist e Mirko tentano di correre in aiuto del ragazzo ma non ci riescono, mentre il villain prepara un'onda d'urto con le sue braccia.

Gli eroi vengono spinti via e Shigaraki inizia a camminare verso Bakugo, pensando che il ragazzo possa essere utile vista la sua vicinanza a Midoriya. Si vede il lato destro del volto di Shigaraki che è completamente bruciato. Aizawa chiede a Mandalay se ha ricevuto aggiornamenti da Deku, ma non ci sono novità. All'esterno della barriera le cose non sembrano andare per il verso giusto. La scena poi passa a Nejire e Tamaki, che dicono di volere una cerimonia di diploma come si deve dopo aver vinto la guerra. Prima della fine del capitolo di My Hero Academia, al fianco dei due appare Mirio Togata dal pavimento che sottolinea come riusciranno a proteggere tutti mentre Midoriya non c'è.