My Hero Academia 360: l'atteso ritorno dei tre più forti della Yuei

Il campo di battaglia più importante della guerra di My Hero Academia è certamente quello volante dove è stato intrappolato Tomura Shigaraki. Con uno sforzo condiviso, tanti eroi e aspiranti tali stanno tenendo a bada il nemico in più modi, dal supporto agli attacchi diretti. Purtroppo però questi non hanno effetto, come dimostrato da Bakugo.

Il ragazzo è in pericolo, ma qualcuno potrebbe riuscire a salvarlo in My Hero Academia 360. Bakugo è conciato male e Tomura Shigaraki sembra voler avventarsi su di lui, ma gli altri eroi cercano di intervenire. Best Jeanist e Mirko vengono però respinti dall'ondata di braccia del nemico. C'è però un altro gruppo che interviene: i Big Three della Yuei. La prima a colpire è Nejire Hado con le sue onde d'urto, seguita da Tamaki Amajiki che si è trasformato in uno scorpione velenoso che punge Shigaraki.

Il villain però non subisce troppo l'effetto del veleno, ma deve comunque arrendersi a lasciare in pace Bakugo a causa dell'intervento di Mirio Togata. Il più forte studente della scuola lo porta in salvo e riprende ad attaccare il nemico. Nel frattempo, Best Jeanist osserva Bakugo per cercare di curare le sue ferite, ma il ragazzo sembra non rispondere. Ma c'è qualche fuoco ancora acceso dentro di lui: il giovane eroe di My Hero Academia piange ma continua a osservare Shigaraki, leggendone le mosse. Il suo animo esplosivo tornerà a combattere a breve?