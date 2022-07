My Hero Academia 360: la carriera di quel giovane Hero è segnata?

L’atto finale di My Hero Academia si sta rivelando un’occasione perfetta per molti giovani Heroes di dimostrare il loro valore sul campo di battaglia, e mettendo a repentaglio le loro stesse vite. Un teatro di guerra che dopo gli avvenimenti del capitolo 360 potrebbe aver segnato per sempre la carriera di un giovane studente della Yuei.

Katsuki Bakugo ha tentato il tutto per tutto per rallentare in qualche modo la distruzione di Tomura Shigaraki, cercando di prendere tempo per l’arrivo di Izuku Midoriya, probabilmente l’unico tra le fila degli Heroes in grado di contrastare l’enorme potenza raggiunta dal Villain. L’adattabilità raggiunta dal corpo di Shigaraki e la sua abilità, però, hanno garantito al Villain un grande vantaggio rispetto all’esplosivo Dynamight, colpito sia fisicamente che psicologicamente.

Il sacrificio compiuto da Bakugo, e il contrattacco subito, hanno portato il giovane Hero a perdere l’uso del braccio destro, e a fare i conti con la dura verità di essere inferiore a Shigaraki e a Deku. Nonostante Dynamight appaia estremamente provato dallo scontro, dopo essere stato portato in salvo dai Big Three, ora impegnati contro Shigaraki, sembra riuscire a prevedere le mosse dell’avversario anche a distanza, che si tratti di una nuova abilità?

