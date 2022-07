My Hero Academia 360 data di uscita e teorie: un legame che porta rischi

Anche se da piccoli hanno avuto un rapporto turbolento, il legame tra Deku e Bakugo è vero e reale. I due ovviamente lo interpretano in modo diverso, ma questa connessione e amicizia si sta riversando anche negli attuali avvenimenti di My Hero Academia, durante la battaglia con Tomura Shigaraki nell'arena volante.

Bakugo ha provato a lanciare un attacco con un impatto esplosivo devastante, che infatti ha causato problemi a parte dell'arena, limitando momentaneamente la visione su ciò che stava succedendo. Tuttavia Shigaraki non ha praticamente avvertito questo colpo e invece è riuscito a rompere il braccio del ragazzo. Come ha affermato lui stesso, è interessato a Bakugo unicamente per il rapporto con Midoriya, un rapporto che potrebbe metterlo in pericolo come ostaggio.

My Hero Academia 360 sarà un capitolo che potrebbe ancora avere al centro la lotta contro Tomura Shigaraki. Il ritorno dei big three della Yuei, tutti uniti per un'ultima battaglia prima del diploma, può significare che saranno loro a salvare momentaneamente Bakugo dalle grinfie del super villain. I ragazzi lotteranno per tenere a bada il loro nemico e la speranza è che Horikoshi non scelga di tenere questa battaglia offscreen.

My Hero Academia 360 verrà pubblicato domenica 24 luglio 2022 su MangaPlus.