My Hero Academia 360: sangue e lacrime di un giovane eroe

La trappola preparata sulla fortezza volante dello Yuei non ha funzionato. Nonostante sia stato privato dei suoi Quirk, grazie al contributo di Eraserhead e di Monoma, Tomura Shigaraki ha piegato la resistenza degli Heroes, che adesso si trovano a un solo passo dalla sconfitta. In My Hero Academia capitolo 360, nasce una nuova speranza.

Il capitolo settimanale scritto da Kohei Horikoshi e pubblicato su MANGA Plus, si apre con Shigaraki sulle tracce di Midoriya, la sua preda principale. Nuovamente, a mo di schermo, ribadisce a Bakugo che in questa guerra lui è solamente una pedina: nel piano del villain, il suo ruolo è quello di morire per far perdere il controllo a Midoriya e ottenere One For All.

L’intervento dei Big Threee in My Hero Academia 360 interrompe l’assolo di Shigaraki. Prima Nejire Hado, poi Tamaki e Mirio, passano al contrattacco e liberano Kacchan. Tuttavia, nonostante Lemillion riesca a evitare senza troppi problemi i colpi dell’antagonista, egli non possiede la forza necessaria per assestare il colpo decisivo.

A quel punto, conscio di ciò, entra in gioco il tag team con i suoi due compagni. Nejire, avvolge il pugno di Mirio con il suo Quirk, che riesce a colpire Shigaraki dritto allo stomaco. In realtà, sono le parole del giovane Hero a fare più male: Tomura, sgrana gli occhi quando Mirio lo accusa di non aver mai avuto un amico.

Nel frattempo, Bakugo è tra le braccia sicure di Best Jeanist, che cerca di ricucire le sue ferite. Katsuki, è tuttavia troppo frustrato per prestare troppe attenzioni alle cure del suo mentore. Come un tempo faceva Deku, Bakugo analizza il campo di battaglia e intuisce qualcosa. Il capitolo, termina con Bakugo, coperto di sangue e lacrime, pronto a rimettersi in gioco.