My Hero Academia 360 spoiler: caos e sconfitta nelle prime immagini del capitolo

Per il momento, gli eroi hanno messo a segno soltanto una vittoria, quella contro Dabi. Il morale quindi si è risollevato, ma ciò non rende la situazione più semplice. Infatti gli ultimi scontri di My Hero Academia hanno messo in luce varie criticità, soprattutto sui fronti più caldi, come quello di Tomura Shigaraki.

Ed è proprio quest'ultimo fronte che Kohei Horikoshi sta mostrando in My Hero Academia. L'autore ha scelto di passare al campo di battaglia volante dove Bakugo è in grave difficoltà: Shigaraki infatti è rimasto illeso e ha deciso di accanirsi sul giovane eroe a causa del suo legame con Midoriya. Gli spoiler di My Hero Academia 360 non migliorano la situazione, come si vede dalle immagini disponibili in basso.

Finora i leaker si sono concentrati su poche vignette, dove si vede Shigaraki che pesta brutalmente Bakugo, riducendolo in fin di vita. Neanche l'intervento di Mirio Togata sembra servire a qualcosa, mentre Shigaraki fa crescere altre braccia che minacciano altri heroes nelle vicinanze. Bisognerà attendere ancora qualche giorno prima di capire cosa accadrà bene in questo capitolo e se l'intervento di salvataggio di Bakugo andrà a segno oppure no, anche se le immagini leakate sono preoccupanti per lo stato del giovane eroe.