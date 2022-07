My Hero Academia 361: un'anomalia che farà saltare tutto?

All for One e Tomura Shigaraki si sono fusi in un unico essere, dopo che al ragazzo è stato inserito nel corpo il famoso quirk appartenente al super villain. Da qui si è creato un essere all'apparenza onnipotente, in grado di distruggere qualsiasi cosa e qualunque nemico in My Hero Academia. Eppure qualcosa potrebbe ostacolarlo.

Il capitolo 361 di My Hero Academia si concentra proprio su questo. La domanda di Mirio Togata riceve infatti una sorprendente risposta che porta all'emersione della personalità del piccolo Tenko Shimura. Il bambino non è mai morto ed è sepolto tra le tante mani di Shigaraki, obbligando il corpo a rispondere a quel volere. All for One ne riprende poi il controllo, ma capisce che la fusione non è ancora perfetta e per farlo dovrà occuparsi in fretta dei suoi nemici. Si dirige così verso Bakugo che è stato salvato da Mirio, con quest'ultimo che sembra non poter fare niente per arrestare l'avanzata del villain.

Neanche Best Jeanist può fare granché, idem Nejire Hado che si lancia all'attacco pur venendo colpita. Quest'ultima ripensa ad alcuni momenti passati con i suoi due compagni di classe poi amici, che l'hanno fatta sorridere. E proprio ripensando a quei momenti, si denota la grande carica di Tamaki Amajiki: Suneater prepara al massimo il suo quirk e sfrutta una fusione con una dozzina di animali differenti, così da preparare abbastanza potenza da fuoco per abbattere il villain di My Hero Academia.