My Hero Academia 361 data di uscita e teorie: un eroe non si arrende mai

Il campo di battaglia attuale trattato in My Hero Academia è la fortezza volante della Yuei dove Tomura Shigaraki è intrappolato in solitaria, a occuparsi di un esercito di heroes. Purtroppo però riesce a tenere testa a tutti, anche all'esplosione di Bakugo che sembrava invece aver avuto effetti devastanti, anche sull'arena.

Al contrario, Shigaraki ha risentito poco dell'attacco mentre il villain si è poi sfogato su Bakugo rompendogli il braccio prima, poi avendo effetti anche sulla sua psiche. La devastazione sembra essere stata enorme per il giovane eroe di My Hero Academia che è stato salvato dall'intervento dei Big Three. Eppure, anche in questo stato all'apparenza pietoso, in realtà Bakugo vuole vincere. Il ragazzo non si è arreso e sta osservando attentamente Shigaraki per capire le sue mosse e contrastarlo.

Anche in My Hero Academia 361 ci sarà questa voglia di vittoria? Certo sembra che il giovane eroe esplosivo non sia in grado di combattere, anche se con l'aiuto di Best Jeanist e magari della squadra di supporto potrebbe riuscire a tornare in battaglia per contrastare almeno un minimo il villain. Shigaraki, dal canto suo, sta ancora attendendo il momento giusto per liberarsi di tutti. Horikoshi potrebbe decidere però di cambiare ancora una volta scenario, dato che si rischierebbe di andare troppo avanti prima dell'arrivo di Deku.

My Hero Academia 361 verrà pubblicato domenica 31 luglio 2022 su MangaPlus.