My Hero Academia 361 è su Manga Plus: un'anomalia nella distruzione

Il devastante scontro che ha posto Bakugo contro l'arma che è ormai diventato Tomura Shigaraki si è spostato verso una nuova fase nei capitoli più recenti di My Hero Academia. Minacciato dai Big Three della Yuei, e in particolare dalle provocazioni di Mirio, il Villain sembra dover fare i conti anche con i ricordi provenienti dal passato.

Intitolato “Anomalia” il capitolo 361, ora disponibile su Manga Plus, si apre proprio con un piccolo Shimura, circondato da decine di mani, diventate poi il simbolo del suo design iniziale in quanto Villain. Ripensando alle parole di Mirio, Shigaraki ricorda due suoi vecchi amici, Mi-kun e Tomo-chan, esplodendo nuovamente contro i migliori studenti della Yuei.

Nel caos generato da tale potenza, Mirio nota quanto il corpo fisico di Shigaraki sia estremamente più resistente che i tentacoli che usa per combattere. In quella che sembra una lotta interiore, la nuova versione di Shigaraki fuso ad All For One percepisce la presenza del piccolo Shimura, non ancora sparito dalla coscienza del Villain, un’anomalia nei piani dell’antagonista principale.

Shigaraki comprende inoltre che i tre della Yuei stanno tentando di prendere tempo, aspettando l’arrivo di Midoriya sul campo di battaglia preparato ad hoc da tutti per contenere la distruzione di Shigaraki stesso. In una rapida sequenza di ricordi, i lettori assistono a come si sono conosciuti Mirio, Hado e Tamaki, e in una spettacolare tavola conclusiva assistiamo ad uno degli attacchi più devastanti visti nell’atto finale: la straordinaria combinazione del potere di Tamaki e di Nejire.