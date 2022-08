My Hero Academia 361: la ribellione di un bambino spaventato

Da tempo, i lettori di My Hero Academia si sono potuti rendere conto di come Tomura Shigaraki stesse lentamente perdendo il controllo di se stesso in favore di All For One. In questo Atto Finale appare chiaro che Shigaraki abbia perso la sua battaglia e che di lui non resti più nulla, se non un piccolo sprazzo di lucidità.

Da quando ha accettato l’offerta di ospitare il Quirk All For One ed è stato sottoposto agli esperimenti del dottor Garaki, Shigaraki ha un’identità confusa. Il suo spirito, il suo corpo e la mente, si sono fusi con quelli del suo maestro, che lentamente ha poi assunto il comando. Quando però sembrava che di Shigaraki non fosse rimasto più nulla, in quel corpo è spuntato un terzo ospite: Tenko Shimura.

In My Hero Academia 360 Mirio provoca Shigaraki affermando che lui non ha mai avuto amici. Queste sue parole, che provocano un’anomalia in My Hero Academia 361, entrano nello spirito del villain come la più tagliente delle lame, riaccendendo una luce che sembrava essere stata spenta moltissimo tempo addietro. Tenko Shimura, il bambino spaventato che un tempo era Tomura Shigaraki, è ancora vivo e vegeto.

In un lampo di rabbia cieca, Tenko/Tomura riesce a eclissare All For One e riprendere il controllo del suo corpo. Il nipote di Nana Shimura risponde che lui ha degli amici, Mikkun e Tomo, e che loro lo hanno sempre definito come una persona gentile. Tenko Shimura, che era stato represso dalla rabbia di Tomura Shigaraki e dal burattinaio All For One, rialza la testa dopo anni di silenzio.

Dopo questo breve scambio di battute e un attacco micidiale, il piccolo Tenko viene però nuovamente represso da All For One. Shimura ha perso la sua sfida in My Hero Academia 361, ma questo evento è un segno di speranza: Deku aveva ragione, in quel corpo voglioso di distruzione esiste ancora una flebile luce da salvare.