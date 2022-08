My Hero Academia 361: una nuova sfida per Tomura Shigaraki

Gli schieramenti di Heroes e Villains sul campo di battaglia per la guerra conclusiva di My Hero Academia stanno dando vita a scontri al cardiopalma. L’assenza di Midoriya si sta facendo sentire, e per prendere tempo affinché il protagonista arrivi a dare un aiuto, sia Dynamight che i Big Three della Yuei hanno giocato le loro carte migliori.

Salvato dall’intervento dei tre migliori studenti dell’accademia, Bakugo si trova ora a diversi metri dalla battaglia, e mentre viene assistito da Blue Jeanist sembra sviluppare una nuova abilità. Intanto per far fronte alla distruzione di Shigaraki, Lemillion provoca direttamente il Villain, dicendogli di essere così assetato di distruzione e morte perché non ha amici o qualcuno a cui tenere.

La vera svolta però arriva nelle tavole finali del capitolo 361, dove grazie al coraggio dimostrato da Nejire Hado nel contrastare la furia di Shigaraki, Amajiki ha potuto sfruttare al massimo il potenziale del suo Quirk Manifest, unendolo all’energia della stessa ragazza. Un colpo straordinario che potrebbe aver finalmente messo in difficoltà l’inarrestabile Shigaraki. Fateci sapere cosa ne pensate di questo colpo di scena nei commenti.

Per finire vi lasciamo agli spoiler sul capitolo 362 di My Hero Academia, in arrivo su MangaPlus domenica 7 agosto 2022.