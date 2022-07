My Hero Academia 361 spoiler e immagini: un disastro e un attacco feroce

La bruciante sconfitta di Bakugo non è bastata a distruggere l'animo del giovane eroe. Dentro di lui sta ancora pensando a come sconfiggere Tomura Shigaraki, ma intanto rimane fuori dai giochi. Per questo negli spoiler di My Hero Academia 361 non è più lui al centro dell'attenzione, ma altri personaggi che si stanno dando da fare.

Ovviamente si tratta dei Big Three, i tre studenti più forti della Yuei che My Hero Academia ci ha fatto conoscere bene e che a conti fatti in questo momento sono diplomati. Il capitolo 361 del manga si intitola "Instabilità" e vede il piccolo Tenko Shimura all'interno dei pensieri di Shigaraki che riflette sulle parole di Mirio. Ricorda alcuni momenti passati con gli amici e per questo lo Shigaraki nella realtà inizia a urlare forte i nomi di Mikkun e Tomo-chan, o che il suo cane Mon-chan voleva andare a fare una passeggiata con lui.

Mirio è sorpreso e si scusa, pensando di aver toccato un punto sensibile. Capisce anche che il corpo reale di Shigaraki è più duro delle mani che gli crescono intorno, dato che non è riuscito a fare neanche un graffio nonostante il pugno potenziato. All for One riprende conoscenza e dice che se lui e Shigaraki si sono fusi, c'è ancora l'entità di Tenko Shimura che non permette una fusione completa. Decide di ignorare Mirio e di andare verso Bakugo. Mirio è frustrato per la situazione e chiede l'aiuto di Nejire e Tamaki. Né gli attacchi di Nejire né quelli di Best Jeanist sembrano avere effetto, ma c'è Tamaki che si prepara a un grande attacco.

Il giovane eroe di My Hero Academia concentra tutto il suo potere e unisce una miriade di animali più le onde di Nejire, in una doppia tavola finale che mostra la sua trasformazione.