My Hero Academia 362 data di uscita e teorie: colui che divora tutto

Tomura Shigaraki è sempre più minaccioso, anche senza il vasto arsenale di quirk di cui è in possesso. Con il semplice fisico, negli ultimi capitoli di My Hero Academia ha messo in crisi alcuni degli eroi più forti in circolazione, oltre a prendere di mira Bakugo. Ma c'è qualcuno che vuole opporsi alla forza del cattivo.

Mirio Togata e Nejire Hado da soli non riescono a fermare Tomura Shigaraki, ma uno dei big three della Yuei ha la potenza tale da poterlo bloccare, almeno temporaneamente. Questo è Suneater, col giovane Tamaki Amajiki che si è preparato un arsenale di tutto rispetto. Combinando la forza di diversi animali che ha mangiato, ha creato un'appendice unica che sembra avere davvero una potenza tale da bloccare il villain.

My Hero Academia 362 sarà un capitolo fondamentale per capire se gli eroi lì presenti possono davvero fare qualcosa contro Shigaraki. Mentre quest'ultimo tenta di controllare Tenko Shimura, tutti gli eroi intorno dovranno collaborare per bloccarlo. Non è detto però che l'attacco di Suneater riesca davvero a fare effetto, sicuro non permanentemente. Il finale potrebbe però innescare una situazione in cui si saprà finalmente cosa è successo a Izuku Midoriya, ancora disperso in mare.

My Hero Academia 362 arriverà domenica 7 agosto su MangaPlus.