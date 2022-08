My Hero Academia 362: è davvero giunta la fine per quel giovane Hero?

La guerra conclusiva tra Heroes e Villains sembra ormai aver raggiunto diversi punti di non ritorno. La storia di Midoriya e dei suoi compagni è stata costellata di sacrifici e perdite importanti, e nelle tavole conclusive del capitolo 362 l’autore sembra aver preso una decisione estrema, ferendo gravemente uno dei personaggi più rilevanti.

Dopo l’intenso scontro tra Shoto e Dabi, e la cruenta battaglia, ancora in corso, tra Endeavor e All For One, l’autore si è concentrato nel rappresentare gli eroici sforzi compiuto dal giovane Katsuki Bakugo per cercare di contrastare la distruzione di Tomura Shigaraki. Per quanto il giovane Hero abbia usato le sue migliori tecniche, si è ritrovato ad essere salvato dai Big Three, con il braccio destro rotto, e la parte destra del volto totalmente sfigurata.

Le ferite riportate fisicamente, e la sofferenza dovuta al fatto di essere inferiore sia al suo avversario che al suo caro amico Deku, hanno portato Bakugo ad intervenire nuovamente. Guidato da una forza di volontà incrollabile Dynamight ha tentato di colpire Shigaraki, solo per essere investito appieno dalla potenza del Villain. Il cuore di Bakugo è stato colpito dall’ultimo attacco di Shigaraki. Un gesto di incredibile eroismo si è tramutato in una tavola struggente, col ragazzo disteso a terra, con lo sguardo fisso nel vuoto e una preoccupante chiazza di sangue all’altezza del petto.

I fan hanno già iniziato a teorizzare riguardo la sua probabile morte, e alle ipotetiche reazioni che Deku, una volta arrivato dai compagni, potrebbe avere vedendo Kacchan in quel modo. Qual è la vostra idea a riguardo? Ditecelo nei commenti.