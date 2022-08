My Hero Academia 362: un finale che spegne tutte le esplosioni

Kohei Horikoshi non si è mai tirato indietro quando si è trattato di inserire momenti spiacevoli in My Hero Academia. Le crisi sono state presenti fin dall'inizio, da quando alla Yuei fece irruzione la League of Villain, un gruppo appena costituitosi guidato da Tomura Shigaraki. Poi sono arrivati tanti momenti tristi, come la morte di Midnight.

Questi addii sembrano non voler finire, e Horikoshi ha deciso di inserire una buona dose di tristezza in My Hero Academia 362. Tamaki Amajiki è riuscito a preparare il suo attacco, con il quale lancia un enorme raggio che colpisce in pieno Shigaraki. Il raggio è talmente potente che va oltre le barriere della Yuei, arrivando a chilometri di distanza. Tuttavia, non è stato un attacco che ha sortito effetto e, come ricorda lo stesso All for One, non sarebbe stato in grado di uccidere All Might al suo apice.

Quando la situazione sembra disperata, Bakugo si rialza improvvisamente nonostante tutte le ferite. I suoi movimenti diventano ancora più veloci e riesce a leggere con precisione le mosse del suo nemico, approfittandone anche per contrattaccare e ferirlo seriamente. All for One inizia a preoccuparsi e decide di farla finita, ricordando uno dei vecchi possessori del One for All.

In quel momento, Bakugo si ritrova in uno spazio bianco dove pensa che avrebbe voluto che All Might gli firmasse una figurina. Mirio, Tamaki, Nejire e Mirko cercano di intervenire, ma è troppo tardi: All for One colpisce in pieno Bakugo, che cade al suolo, col cuore ormai fermo.