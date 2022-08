My Hero Academia 362 è su MangaPlus: una pioggia che toglie ogni speranza

La guerra tra Heroes e Villains che si sta consumando nelle pagine di My Hero Academia è giunta ad una nuova, esplosiva, fase. Dopo Shoto ed Endeavor, ora a ricoprire il ruolo di protagonista di una delle battaglie più cruente è Katsuki Bakugo, e il suo carattere esplosivo rischia di metterlo in grave pericolo

Il capitolo 362 di My Hero Academia, intitolato “La luce si dissolve nella pioggia”, e disponibile su MangaPlus si apre con un frenetico ritorno sul campo di battaglia. La combo di attacchi dei Big Three della Yuei, e l’impressionante colpo scagliato da Amajiki nelle tavole finali dello scorso appuntamento, sembrano effettivamente riuscire a mettere in difficoltà Shigaraki, che nonostante tutto rimane in piedi, ferito, ma ancora sicuro delle sue capacità.

Visto l’impegno che i suoi compagni stanno mettendo nello scontro, Bakugo si alza, e si allontana da Blue Jeanist. Lasciando tutti di stucco, Dynamight riesce a prevedere ed evitare un attacco fulmineo di Shigaraki. Nel tentativo di toccare il Villain e causare l’ennesima esplosione, viene spiegato ai lettori che l’eccessiva produzione e concentrazione di sudore ha portato ad una lesione delle ghiandole sudorifere delle mani. Per questo tali ghiandole si sono sparse in tutto il corpo di Bakugo, fenomeno che permette al ragazzo di muoversi e agire più rapidamente, e forse anche di prevedere le mosse dell’avversario.

Rivolgendosi ad una manifestazione eterea di All MIght, e ricordando uno dei momenti della sua infanzia, al fianco del suo amico Deku, Bakugo viene investito da uno degli attacchi di Shigaraki. Nonostante i Big Three e Mirko tentino di fermare l’attacco del Villain, questo raggiunge il cuore di Bakugo, che con uno sguardo perso nel vuoto saluta i lettori, mentre in cielo si formano nuvole cariche di pioggia.