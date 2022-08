My Hero Academia 362 spoiler e immagini: l'ultima inaspettata esplosione?

All for One ormai si è impossessato appieno di Tomura Shigaraki, ma non riesce ancora a gestire Tenko Shimura, la personalità del bambino che è rimasta viva da quel giorno in cui avvenne la prima distruzione. Ma in My Hero Academia ci sono situazioni più pressanti da risolvere nel bel mezzo di questa guerra.

Ogni battaglia è importante e ogni villain va sconfitto, specialmente il boss Tomura Shigaraki. Ma adesso l'attenzione è tutta per Bakugo che è in uno stato pietoso. Gli spoiler di My Hero Academia 362 partono con l'enorme attacco di Tamaki Amajiki, il Vast Hybrid: Plasma Cannon, un attacco talmente forte da arrivare chilometri fuori la barriera. Tuttavia Shigaraki sembra completamente immune a questo potere.

Improvvisamente, Katsuki Bakugo si rialza e inizia a muoversi a velocità estreme grazie all'effetto secondario di Cluster, che gli consente di creare piccole esplosioni con tutto il suo corpo. Bakugo pensa tra sé e sé se riesce a reggere il confronto con Izuku, ma All for One intanto è davvero allarmato da questa situazione, ricordando il secondo utilizzatore del One for All. In quel momento, Bakugo si ritrova da solo in uno spazio bianco con lo spirito di All Might, pensando che tutto ciò che voleva era che l'eroe gli firmasse una sua figurina.

I big three e Mirko si scaraventano contro All for One per attaccarlo, ma invano: il villain colpisce in pieno Bakugo che cade al suolo, col cuore fermo e il volto coperto di sangue, concludendo con una tremenda doppia pagina il capitolo 362 di My Hero Academia.