My Hero Academia 363: la caduta degli Heroes e l'ascesa dei Villain

La guerra finale di My Hero Academia volge nella peggiore delle maniere per la fazione degli Heroes. Nel capitolo 363 dell’opera di Kohei Horikoshi la società degli eroi sta per cadere in un baratro di terrore guidato da All For One e dalla sua marionetta Tomura Shigaraki.

La crisi di My Hero Academia 363 porta verso sviluppi devastanti. Best Jeanist conferma il decesso di Dynamight, il cui cuore ha smesso di battere. Mentre Monoma, Eraserhead e Mirio piangono la sua scomparsa, Shigaraki torna all’attacco, questa volta dell’eroina coniglio Mirko con cui aveva un conto in sospeso.

Lo scenario si sposta poi in un luogo che sembrava ormai accantonato. Shoto e Iida assistono increduli alla rinascita di Dabi, che cogliendo di sorpresa i suoi avversari carbonizza Kido e Onima, i due gregari di Endeavor. Dabi si era salvato copiando all’ultimo momento la tecnica di suo fratello minore, ma il suo obiettivo pare essere ora Endeavor. Mettendosi in contatto con Skeptic, che nel mentre ha hackerato la rete di comunicazione degli Heroes, chiede informazioni sul padre.

Egli si trova ancora alle prese con All For One, che però in qualche modo sta riuscendo a rigenerarsi da qualsiasi ferita. Attualmente, pare non aver più bisogno dell’elmetto respiratore, considerato come il suo unico punto debole. Questo lento declino porterà alla sconfitta degli Heroes in My Hero Academia 364, oppure l’intervento di Deku ribalterà la situazione?