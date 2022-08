My Hero Academia 363, data di uscita e previsioni: il momento più triste

Che la guerra con i villain fosse difficile era ben noto sin dall'inizio. Le forze degli eroi sono provate e i numeri dei criminali sono cresciuti a dismisura, con le continue evasioni dalle prigioni di massima sicurezza. Eppure i protagonisti di My Hero Academia non si sono arresi, mettendo anche a segno una prima vittoria.

Le battaglie più difficili però erano quelle che coinvolgevano All for One. Se da un lato, la forza fiammeggiante di Endeavor è riuscito a tenerlo temporaneamente a bada, dall'altra, nella fortezza volante preparata per tenere a freno Tomura Shigaraki, le cose stanno andando malissimo. Nonostante l'intervento dei Big Three, Bakugo è morto. Il suo cuore si è fermato, il suo sguardo è senza vita, gli ultimi momenti in My Hero Academia 362 non sembrano fare altro che confermare questa versione.

My Hero Academia 363 confermerà la morte di Bakugo? Il ragazzo è uno dei protagonisti e anche nella morte merita uno spazio importante. Horikoshi quindi ha due strade a disposizione al momento: quella di continuare a concentrarsi su questo campo di battaglia - cosa che sembra molto difficile in questa situazione - oppure lasciare il cliffhanger senza spiegazione momentaneamente e dedicarsi ad altro. Ci sono infatti altri combattimenti che devono essere esplorati e su cui c'è bisogno di soffermarsi prima di far andare avanti il tempo.

My Hero Academia 363 verrà pubblicato il 21 agosto su MangaPlus.