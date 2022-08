My Hero Academia 363: l'improvvisa ribalta dei villain

Una guerra non è tale senza vittime. Con heroes e villain che stanno combattendo su tanti campi di battaglia preparati in tutto il Giappone, inevitabilmente c'è chi è destinato a perdere la vita. L'apparentemente invicibile Tomura Shigaraki ha mietuto la sua prima vittima proprio di recente in My Hero Academia, per lo sconforto dei fan.

Katsuki Bakugo è morto, e all'inizio di My Hero Academia 363 lo conferma anche Best Jeanist, lì nei paraggi. Il cuore sembra essere stato spappolato e Tomura Shigaraki ne è orgoglioso. Decide così di prendere un altro ostaggio da presentare a Midoriya per l'arrivo del giovane eroe, proiettandosi su Mirko, che però cerca di resistere. Nessuno può fare altro, mentre Skeptic interviene e inizia a hackerare tutte le comunicazioni degli eroi. Questo fa sì che il campo di battaglia cambi anche nel settore delle informazioni.

Dabi intanto è tornato infiammato sul campo di battaglia e sta uccidendo due delle spalle di Endeavor, con Shoto che osserva la situazione, stanco e sfinito. Ma la grande sorpresa è anche il ritorno di All for One, che con una doppia pagina chiude il capitolo di My Hero Academia mostrandosi con il suo vero volto pienamente curato nonostante le fiamme di Endeavor.