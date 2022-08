My Hero Academia 363 spoiler e immagini: una crisi infinita

La società civile giapponese è sull'orlo del collasso a causa della seconda venuta di All for One, che ha causato il caos in tutto l'arcipelago liberando centinaia di villain. Oramai i pochi eroi rimasti non possono fare altro che scendere in guerra, lanciando l'ultimo arco narrativo di My Hero Academia.

Kohei Horikoshi ci ha fatto visionare molti campi di battaglia, ma le crisi sono aperte ovunque. Gli spoiler di My Hero Academia 363 partono dallo scenario della morte di Bakugo, un evento visto dagli occhi di Monoma che ripensa al momento in cui vide il giovane ragazzo esplosivo all'allenamento con la classe 1-B. Best Jeanist conferma che non c'è più battito. Mirio ricorda le sue parole di poco fa ed è frustrato, mentre Shigaraki afferma che Bakugo ormai è morto, prendendo anche in giro Eraserhead. Detto questo, afferra Mirko per tenerla come ostaggio, anche se la coniglietta continua a combattere.

A Kamino, Dabi è ancora vivo e brucia ancora più di prima, uccidendo con le sue fiamme Kidou e Onima. La sfida quindi non è ancora finita. Skeptic interviene e inizia una guerra di informazioni con il controllo di un satellite, comunicando con tanti villain, e sta anche hackerando la sala dove si trova All Might. In questo modo sta danneggiando il rifugio dove si trovano i civili, tra i quali sono nascoste alcune spie.

Nell'ultima pagina si rivede Gunga, con All for One quasi completamente rigenerato dal suo quirk, nonostante le fiamme di Endeavor. My Hero Academia entra in una fase di crisi per i protagonisti molto ardua da superare.