My Hero Academia 363: svelata la presenza di un pericoloso doppiogiochista

All for One non lascia nulla al caso. Il suo piano è cominciato molto prima di quanto pensassero gli heroes e così è riuscito a tessere una tela che ha attanagliato tutti i nemici. In My Hero Academia c'è stato il caso del traditore della Yuei, un personaggio della classe 1-A che ha seriamente messo a repentaglio la vita dei suoi compagni.

L'allarme Aoyama è però rientrato, permettendo così agli eroi di tendere una trappola a All for One, trappola che ha scatenato l'attesa guerra tra eroi e criminali che chiuderà My Hero Academia. Tutto ciò però non è bastato ai protagonisti dato che la guerra non sta andando come sperato: i villain sono comunque coriacei e restii a essere sconfitti, e con pezzi grossi come All for One il tutto è sempre complicato.

Ma il capitolo 363 di My Hero Academia rivela un altro asso nella manica del villain. Skeptic sta sabotando i canali di comunicazione nemici grazie ai dei satelliti, ma può anche fare uso di alcune spie nascoste tra i civili della Yuei. I rifugiati nemici hanno cellulari e altri strumenti che aiutano sicuramente la localizzazione e la manipolazione delle informazioni tra coloro che hanno paura di rimanere invischiati nella crisi.

Sarà necessario identificarle e liberarsi di loro, ma non è detto che gli eroi riusciranno a farlo. Sarà questo un altro fronte su cui combattere nel prossimo capitolo?