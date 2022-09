My Hero Academia 364: le critiche al gesto estremo di quell'Hero sono giustificate?

Quando i fan di My Hero Academia stavano piangendo la scomparsa del loro protagonista preferito, Kohei Horikoshi ha nuovamente rimescolato le carte in tavola con una scelta estrema. Un Pro Hero è pronto a dare la sua vita pur di non far morire la nuova generazione.

In My Hero Academia 363 viene confermato il decesso di Bakugo. Il cuore del giovane eroe ha smesso di battere: l’ultimo colpo subito da Shigaraki/All For One è stato fatale per lui. La morte di Kacchan ha sconvolto non solo i presenti, ma anche gli stessi lettori, i quali non erano ancora pronti a salutare il personaggio più amato dell’opera.

Tuttavia, quando la community aveva già accettato la scomparsa dell’esplosivo rivale di Deku, sensei Horikoshi ha riaperto la ferita donando una nuova speranza. In My Hero Academia 364 Edgeshot decide di sacrificarsi per il bene delle nuove generazioni e sfruttando il suo particolare Quirk si trasforma in un nuovo cuore per Bakugo.

Questa decisione intrapresa dal Ninja Hero ha aperto la polemica tra i fan di My Hero Academia, che hanno accusato l’autore di non aver osato fino in fondo e non aver avuto il coraggio di uccidere realmente Bakugo. In realtà, il gesto di Shinya Kamihara ha perfettamente senso, poiché è dovere di ogni eroe professionista il doversi assicurare che le nuove generazioni vengano protette e custodite.

Non sussistono dunque motivi per criticare l’atto compiuto da Edgeshot, che come fece in precedenza anche All Might ha affidato il futuro alle mani di un Hero promettente e più giovane.