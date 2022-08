My Hero Academia 364 data di uscita e teorie: una situazione disperata

La guerra purtroppo comporta vittime. Sia gli eroi che i villain ne hanno avuto un assaggio nel precedente scontro tra Jaku e Gunga, con morti da una parte e dall'altra. La nuova guerra giocata a viso aperto in My Hero Academia sembra aver trovato anch'essa i suoi morti. La distruzione e il dolore degli ultimi capitoli però non si fermano.

La morte di Bakugo è stata confermata da Best Jeanist, che comunque non può distrarsi per compiangere il suo allievo, dato che Tomura Shigaraki è ancora lì, vivo e vegeto, a minacciare tutti, specialmente Mirko. Sugli altri campi di battaglia non va meglio visto che Dabi è tornato ancora più infuocato di prima, reclamando le vite degli aiutanti di Endeavor. E non solo, anche All for One sta ritornando al suo vecchio splendore.

My Hero Academia 364 narrerà di una vera fase di crisi per gli eroi. Dopo le prime apparenti vittorie, sembra che tutto sia destinato a scadere nel caos e nella disperazione. E va detto che i villain hanno ancora altri assi nella manica, come Himiko Toga che possiede il sangue di Twice. Anch'ella potrebbe tornare nel prossimo capitolo, così da aprire finalmente un nuovo fronte. Non va poi dimenticato Deku, ancora in mare. Ci sono quindi diverse aree da trattare e sarà sicuramente una sorpresa la scelta di Horikoshi.

Il capitolo 364 di My Hero Academia verrà pubblicato domenica 28 agosto su MangaPlus.