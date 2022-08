My Hero Academia 364: il filo che collega al futuro

La guerra è guerra, e non possono mancare le vittime. Se da una parte i villain possono ancora contare su tanti uomini da sacrificare, dall'altra non vale lo stesso. Gli eroi di My Hero Academia non vogliono perdite, e avvertono il legame con tutti i loro colleghi. Per questo non possono cedere a ciò che sta accadendo sui campi di battaglia.

All for One ha mostrato il suo volto, il suo vero volto, dopo aver ottenuto il quirk di Eri. In My Hero Academia 364 viene spiegato che il dottor Garaki ha sfruttato il proiettile sintetizzato da Overhaul per poter sperimentare il quirk della bambina, rendendolo l'arma segreta del suo maestro. Il villain supremo ora è sceso sul campo di battaglia con il suo fisico all'apice e inizia a fare le prime mosse rubando abiti degli eroi circostanti insieme ai quirk. Hawks tenta di fermarlo, ma ora sarà una lotta contro il tempo per entrambi: il villain infatti sta per scomparire a causa del quirk, ma darà il massimo per liberarsi di quanti più eroi possibili, che devono invece bloccarlo.

Altrove, invece, alla Casa Bianca, Agpar tenta di far ragionare il presidente degli USA che invece sembra rassegnato e già pronto per trattare con Shigaraki. Il colonnello però non vuole arrendersi nonostante tutto, dato che gli eroi più anziani devono fare da modello per i giovani. E proprio con questa fase si apre una transizione che chiude My Hero Academia 364, con Edgeshot che decide di dare la propria vita per aiutare Bakugo. Riuscirà a ridare la vita al ragazzo esplosivo?